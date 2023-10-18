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В Финляндии рассказали о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector

ВМС Финляндии: подводные исследования газопровода Balticconnector продолжаются

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Подводные исследования чрезвычайного происшествия на газопроводе Balticconnector продолжаются в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба финские военно-морские силы (ВМС).

«Подводные исследования в Финском заливе продолжаются», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, корабль для сбора нефти Halli поддерживает Центральную криминальную полицию и Пограничную охрану в расследовании ЧП. Кроме того, противоминное судно HMC Purunpää поменяло свою локацию, чтобы поддержать Эстонию в расследовании дела.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китайской Народной Республике и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября, когда на нем произошла утечка. При этом ранее эстонские СМИ отмечали, что недалеко от места аварии среди ряда судов находился и российский нефтерудовоз «СГВ Флот». По данным Postimees, китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear находился к месту газопровода ближе.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможной причастности РФ к ЧП на финском газопроводе.

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