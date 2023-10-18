Правительство хочет ввести новые налоговые вычеты

Россияне смогут получить налоговый вычет при приобретении ценных бумаг и оформлении долгосрочных вкладов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Расширение причин к получению налогового вычета уже внесено в законопроект правительства, об этом рассказала премьер Михаил Мишустин. По его словам, вычет будет действовать при соблюдении ключевого условия — срок вложений не менее 10 лет. Это касается добровольных пенсионных взносов, покупки ценных бумаг и новой программы долгосрочных вкладов, которая стартует в 2024 году.

Мишустин отметил, что нововведения позволят россиянам преумножать личные накопления несколькими способами при поддержке государства.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она предусматривает увеличение накоплений россиян за счет личных средств и пенсионных накоплений при финансовой поддержке государства.

Ранее экономист рассказал, как скажется повышение ключевой ставки на россиянах.