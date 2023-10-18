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США направит $100 млн гумпомощи для Газы и Западного берега реки Иордан

Байден объявил, что США направит $100 млн гумпомощи для сектора Газа

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с израильским руководством объявил, что Вашингтон направит $100 млн в качестве гуманитарной помощи для сектора Газа и Западному берегу реки Иордан, передает РИА Новости.

«Сегодня я также объявляю о выделении дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 миллиону вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе», — сказал Байден.

США взаимодействует с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся, отметил американский лидер и добавил, что его страна призывает международное сообщество обеспечить доступ сотрудников Красного Креста в больницы, а также открыть проезды для перевозки гуманитарной помощи в регион.

Западный берег реки Иордан — регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанной Палестины. В ходе Шестидневной войны (1967 год) Западный берег был занят Израилем и с тех пор формально находится под его военным контролем.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.

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