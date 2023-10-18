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В США предрекли бюджетный кризис из-за траншей Украине и Израилю

Подполковник Расмуссен: помощь Украине и Израилю спровоцирует кризис в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Помощь, которую американские власти оказывают одновременно и Израилю, и Украине, может стать причиной бюджетного кризиса уже этой осенью. Об этом «Ленте.ру» заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«В середине ноября нас ждет еще один бюджетный кризис», — отметил он.

По словам военного эксперта, пакеты помощи пока заморожены из-за кризиса, связанного с назначением спикера Палаты представителей.

18 октября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда». Ранее нынешний глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы мир увидел американскую поддержку еврейского государства. Байден также заявил, что США обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

15 октября американский президент сообщил о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более чем $2 млрд.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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