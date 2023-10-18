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США ввели санкции против лиц, связанных с ХАМАС

США ввели санкции против девяти человек и одной организации, связанных с ХАМАС

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Majdi Fathi/Global Look Press

США внесли в санкционные списки девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС. Данные опубликованы на сайте министерства финансов США.

В список были внесены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Также под санкции попала компания Buy Cash Money and Money Transfer, как связанная с ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда». До этого Байден прибыл в Израиль. Американский лидер также заявил, что Штаты обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

Накануне стало известно, что передовая группа президента США посетила приграничные поселения в секторе Газа. Группа въехала на бронетехнике Государственного департамента и посольства США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о состоянии войны в стране. Ответная операция Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей стало уничтожение ХАМАС.

Ранее востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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