Стала известна сумма долга Google перед российскими кредиторами

Денежная задолженность Google перед кредиторами в России составляет на данный момент около 53,6 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости временный управляющий ООО «Гугл», российской «дочки» Google Валерий Таляровский.

Соответствующий информацию представитель компании озвучил в арбитражном суде Москвы.

5 сентября стало известно, что в компании «Гугл» — российской «дочке» Google — выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее уведомление временный управляющий разместил на портале «Федресурс».

Свои требования к Google заявили более 1 тыс. российских компаний. Преобладающее большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламных материалов.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в «Гугле» ввел в ноябре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд.

В августе сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Google за неудаление недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине и другой информации, распространение которой запрещено в России.

Ранее стало известно, что Google разрешит Android-смартфонам отправлять сообщения через спутниковую связь.