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Эксперт: в 2023 году портфель юаневых сбережений россиян вырастет в два раза

Клиенты ВТБ открыли порядка 24,3 тыс. вкладов в юанях с начала 2023 года

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Global Look Press

По прогнозам ВТБ, в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 года, по оценке экспертов банка, доля юаней может превысить 45%.

В самом ВТБ за неполные 10 месяцев 2023 года клиенты открыли порядка 24,3 тыс. вкладов в юанях, сообщает пресс-служба банка. Общий портфель депозитов превысил 12,5 млрд юаней, увеличившись почти на 90% с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области.
Клиенты предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода: на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 58% от открываемых вкладов.

«Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может практически удвоиться, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 года, по оценке ВТБ, доля юаней может превысить 45%.

Ранее ВТБ запустил универсальный вклад-конструктор в рублях и юанях вместо 12 разных депозитов.

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