Экономике США предрекли рецессию в ближайшие полтора года

Высокие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце концов приведут к рецессии. Об этом в интервью РИАМО заявил эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. По его словам, большинство аналитиков полагает, что экономические трудности в Соединенных Штатах наступят в ближайшие полтора года.

«Очевидно, что высокие ставки неминуемо начнут сдерживать развитие и расширение бизнеса любого вида и ограничат рост финансовой активности частных лиц», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что на конец 2021 года ставка ФРС составляла 0,25 б. п., а на текущий момент – 5,5 б. п.

По его мнению, власти будут стараться противостоять снижению темпов экономического роста, применяя различные финансовые инструменты. Компании же продолжат выводить средства из высокотехнологичных отраслей других стран, добавил Рудой.

Глава JPMorgan Джейми Даймон в недавнем интервью журналу The Economic Times предположил, что процентные ставки в Соединенных Штатах могут достигнуть 7%. Он также отметил, что два года назад предупреждал о возможном повышении до 5%, но тогда многие не верили в такой сценарий.

Ранее индекс доллара вырос до максимума за десять месяцев на фоне заявления главы ФРС.