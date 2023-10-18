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Россиянам рассказали, как правильно досрочно гасить ипотечный заем

Финансист Дайнеко назвала две распространенные ошибки при погашении ипотеки

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Досрочное погашение ипотеки иногда вместо выгоды приводит к большим переплатам. Эксперт финансового портала «Моифинансы.ру» Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм», почему так происходит и как избежать ошибок.

По ее словам, стремясь поскорее расплатиться за жилье, заемщик может совершить несколько ошибок, которые не только лишат выгоды, но и приведут к лишним расходам. Самая распространенная — забывчивость в отношении правил банка. Внося сумму на досрочное погашение, забывают про текущий платеж. В итоге списывается только он, а остаток остается на кредитном счете.

Вторая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. В заявлении нужно указать, как направить средства на основной долг и проценты. Лучше делать «досрочку» в дату платежа, советует Дайнеко. Иначе придется доплачивать проценты и средства могут не пройти как досрочный взнос. Перед полным досрочным погашением следует запросить точную сумму, чтобы не ошибиться с процентами. Перед частичным — уточнить условия и выбрать сокращение срока или платежа.

Некоторые банки устанавливают минимальную сумму для «досрочки». Это прописано в договоре, который надо внимательно читать. Если платеж не зачли по вине банка, он должен исправить ошибку с пересчетом процентов. Если виноват заемщик, надо запомнить особенности на будущее, заключила эксперт.

Накануне эксперты рассказали, как вести себя должникам, взявшим потребительский кредит.

Ранее финансовый эксперт дал россиянам советы по выплате ипотеки.

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