Россиянам рассказали, как правильно досрочно гасить ипотечный заем

Досрочное погашение ипотеки иногда вместо выгоды приводит к большим переплатам. Эксперт финансового портала «Моифинансы.ру» Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм», почему так происходит и как избежать ошибок.

По ее словам, стремясь поскорее расплатиться за жилье, заемщик может совершить несколько ошибок, которые не только лишат выгоды, но и приведут к лишним расходам. Самая распространенная — забывчивость в отношении правил банка. Внося сумму на досрочное погашение, забывают про текущий платеж. В итоге списывается только он, а остаток остается на кредитном счете.

Вторая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. В заявлении нужно указать, как направить средства на основной долг и проценты. Лучше делать «досрочку» в дату платежа, советует Дайнеко. Иначе придется доплачивать проценты и средства могут не пройти как досрочный взнос. Перед полным досрочным погашением следует запросить точную сумму, чтобы не ошибиться с процентами. Перед частичным — уточнить условия и выбрать сокращение срока или платежа.

Некоторые банки устанавливают минимальную сумму для «досрочки». Это прописано в договоре, который надо внимательно читать. Если платеж не зачли по вине банка, он должен исправить ошибку с пересчетом процентов. Если виноват заемщик, надо запомнить особенности на будущее, заключила эксперт.

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