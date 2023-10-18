Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юань обогнал евро по объемам торговли в SWIFT

Доля юаня в расчетах через SWIFT в сентябре достигла рекордных 5,8%

close
100%
Depositphotos

Доля китайского юаня продолжает уверенно расти в мировых торговых расчетах. По данным международной платежной системы SWIFT, в сентябре доля юаня достигла нового максимума — 5,8% от общего объема.

Это позволило китайской валюте обойти евро и занять второе место среди наиболее используемых денежных единиц. Как сообщается на сайте организации, традиционным лидером остается доллар США (84,15%). При этом с декабря прошлого года его доля стабильно держится чуть ниже 85% - такого не было с начала 2018 года. Юань за месяц прибавил целый процентный пункт, поднявшись до нового рекорда. В то время как евро потерял одну строчку рейтинга, его доля сократилась до 5,43%. В топ-5 лидеров по-прежнему входят японская иена и саудовский риал.

С 1 октября в России начали действовать новые правила банковских переводов.

.

Ранее доллару предрекли закат через 10 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий