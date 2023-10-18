Юань обогнал евро по объемам торговли в SWIFT

Доля китайского юаня продолжает уверенно расти в мировых торговых расчетах. По данным международной платежной системы SWIFT, в сентябре доля юаня достигла нового максимума — 5,8% от общего объема.

Это позволило китайской валюте обойти евро и занять второе место среди наиболее используемых денежных единиц. Как сообщается на сайте организации, традиционным лидером остается доллар США (84,15%). При этом с декабря прошлого года его доля стабильно держится чуть ниже 85% - такого не было с начала 2018 года. Юань за месяц прибавил целый процентный пункт, поднявшись до нового рекорда. В то время как евро потерял одну строчку рейтинга, его доля сократилась до 5,43%. В топ-5 лидеров по-прежнему входят японская иена и саудовский риал.

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