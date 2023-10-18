ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег

Центральный Банк России разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их действительной и заявленной деятельности. Данная рекомендация поможет бороться с так называемой «ресторанной схемой», поспособствует уменьшению рисков легализации доходов, полученных преступным путем, передает РБК.

Отмечается, что ЦБ выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эквайринговые операции недобросовестными участниками рынка.

В частности, регулятор выяснил, что несколько кафе и ресторанов неверно используют эквайринговые услуги, оформляя терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц, эти устройства использовались для приема оплаты от клиентов. Такая схема позволила владельцам заведений избежать зачисления средств на свои счета, деньги перенаправлялись на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо на счета обычных граждан.

Также Центробанк порекомендовал банкам присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) и обеспечивать соответствие кода заявленной деятельности компании, следить за количеством платежей в течение часа, дня или месяца и т.д.

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