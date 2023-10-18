Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры до конца года

Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры в России замедлится до конца года

close
100%
Depositphotos

До конца 2023 года в России замедлятся темпы роста цен на вторичное жилье, однако резкого снижения стоимости жилья ожидать не стоит. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«У людей очень высоки ожидания, что будет расти инфляция. И немало тех, кто в связи с этими страхами хотел бы вложить свои рублевые сбережения во что-то, обычному человеку понятное. А это в России прежде всего недвижимость», — пояснил эксперт.

Однако в случае сохранения высоких ставок по ипотеке на длительный период спрос на вторичку упадет, поскольку большая часть сделок в стране — ипотечные.

По мнению Апрелева, на рынке первичного жилья также не будет прежнего роста цен. Он также отметил, что предложение новостроек в стране вряд ли будет сокращаться.

«Темпы подорожания будут снижаться, хотя и медленнее, чем на вторичном рынке. Повышенный спрос, на мой взгляд, останется на новые объекты, которые отвечают двум признакам: у них близится срок ввода в эксплуатацию, и они хорошего качества», — добавил специалист.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков до этого говорил, что российские застройщики продолжат уменьшать площадь квартир, чтобы скрыть их растущую стоимость.

Ранее риелторы предложили отменить в России льготную ипотеку на строящееся жилье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий