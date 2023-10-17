В Сбере оценили развитие товарооборота между Россией и Китаем

Экспорт из РФ в Китай крайне концентрирован, заявил в интервью газете China Global Times зампред правления Сбера Анатолий Попов. По его словам, чуть менее 75% его объема приходится на углеводороды и продукты их передела.

При этом он отметил, что в тройку экспортных товаров-лидеров входят металлы. а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

«Импорт товаров из Китая в РФ также концентрирован. Объем десяти наиболее популярных товарных категорий в импортном балансе превышает 80%. По товарным группам больше всего мы импортируем машины и оборудование, химическую продукцию и текстиль», — сказал Попов.

Председатель правления Сбера подчеркнул, что банк помогает российским экспортерам в установлении отношений с Китаем в рамках бизнес-миссий, которые проводятся онлайн. По его словам, это помогает предпринимателям находить зарубежных контрагентов в дружественных странах.

«С января по август 2023 года Сбер провел восемь бизнес-миссий онлайн, в которых приняли участие более тысячи российских предпринимателей. Экспортные бизнес-миссии с Китаем пользуются особым спросом среди наших клиентов. В ближайшее время мы готовим подобные мероприятия для производителей каменного угля и кондитерских изделий», — добавил Попов.

По оценке банка, суммарный портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом составляет не менее двух триллионов рублей.

Также он отметил, что Сбер приветствует выход китайских компаний на российский рынок, в особенности, когда это сопровождается локализацией бизнеса или производства на территории России.

«Локализация ― это в том числе и возможность для китайских компаний занять качественно новую нишу в своем сегменте местного рынка», — уточнил Попов.

Сбер и его дочерние компании тесно сотрудничают с ведущими российскими и китайскими автопроизводителями, отметил председатель правления банка. Он подчеркнул, что Сбер готов предоставить таким компаниям комплексное решение: оборотное и проектное финансирование, инструменты управления дебиторской задолженностью, структурирование международных платежных маршрутов, финансирование конечных покупателей.

«Ценный вклад вносят аналитика на основе больших данных, технологическая платформа по покупке авто, телематика и другие решения. Таким образом, Группа Сбер фактически является стратегическим партнером российской автомобильной отрасли», — заявил председатель правления Сбера.