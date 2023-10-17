Венгрия и Сербия дадут ответ повышению Болгарией платы за транзит газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Венгрия и Сербия, согласовав свои позиции, не оставят без ответа решение Болгарии. Он также назвал решение Болгарии враждебным. Он подчеркнул, что поставки российского газа в Венгрию не находятся под санкциями.

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Европе всех волнует вопрос прекращения конфликта на Украине.

Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине провел переговоры с Орбаном. Российский лидер отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения. При этом глава российского государства отметил, что в 2023 году товарооборот Москвы и Будапешта упал на 30%.

Ранее сообщалось, что Орбан и Путин в одно время посетят Китай.