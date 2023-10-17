Выдача льготных ипотечных кредитов в России достигла рекорда

Выдача льготных ипотечных кредитов в России в сентябре достигла исторического максимума, несмотря на ограничение предложения. Об этом регулятор сообщает в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды».

Аналитики ЦБ отмечают, что темпы роста ипотеки в августе ускорились до 3,7% месяц к месяцу. Основным драйвером стала льготная ипотека — ее доля в общем объеме выдач составила 60%.

По мнению регулятора, спрос стимулировало повышение ставок по обычным кредитам с 15% до 20% и опасения скорого сворачивания программ субсидирования. Кроме того, недвижимость рассматривается как защитный актив на фоне инфляции. На вторичном рынке динамика спроса значительно отставала из-за меньшей чувствительности к ставкам. Впрочем, по мере их дальнейшего роста охлаждение ипотечного рынка может усилиться, предупреждает ЦБ.

В начале октября регулятор отметил, что сентябрьские показатели темпов ипотечного кредитования были высокими, при этом тренд на наращивание кредитования продолжился. «Однако дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 процентного пункта будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы», — отметил Банк России.

Ранее ЦБ сообщил, что ждет охлаждения ипотечного рынка в России.