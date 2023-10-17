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Путин высказал ожидания об урожае зерна в этом году

Путин ожидает хороший урожай зерна в России в 2023 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает хороший урожай зерна в России в этом году. Его слова на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром в Пекине приводит ТАСС.

«У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 млн тонн зерновых. В этом году тоже будет очень хороший», — сказал Путин.

По его словам, речь идет об объеме 137-138 млн тонн. Глава государства подчеркнул, что экспортный потенциал Российской Федерации будет солидным, почти как в 2022 году, — «где-то под 50-60 млн тонн».

Также Путин 17 октября на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет проходить в хорошем темпе.

16 октября источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил агентству об отсутствии изменений в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки.

Ранее во Франции заявили, что Россия будет доминировать на рынке зерна даже в случае проблем.

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