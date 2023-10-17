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Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям

Силуанов: РФ адаптировалась к санкциям, но работа по их преодолению продолжится

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия в целом адаптировалась к санкциям, несмотря на все ограничения и нестабильность мировой экономики. Об этом сообщает Asharq News Bloomberg со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

По его словам, финансы РФ чувствуют себя устойчиво — дефицит бюджета к концу 2023 года ожидается на уровне чуть более 1% ВВП при запланированных 2%, а экономический рост может составить до 2,8% в текущем году. «У нас в планах большая работа по преодолению этих санкций, с тем чтобы развивать свои технологии, с тем чтобы меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят наши недружественные страны, — быть более независимыми», — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что инфляция в России в 2023 году составит чуть более 7%, но к концу 2024 года снизится до целевого уровня ЦБ в 4%. В начале октября ЦБ прогнозировал инфляцию в районе 6-7% в текущем году.

Ранее в Минфине заявили, что правительству выгоднее прогнозируемый курс рубля.

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