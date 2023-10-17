Путин рассчитывает на хорошие темпы реализации проекта «Сила Сибири — 2»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет проходить в хорошем темпе. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть значимые проекты, многоплановые... строительство газопроводной системы через Монголию в Китай», — сказал Путин.

Глава государства заявил, что дело осталось за реализацией и выразил уверенность, что ход строительства будет идти в хорошем темпе.

Также президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине пригласил главу России Владимира Путина посетить страну в 2024 году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Гол. Хурэлсух напомнил, что в следующем году будет 85-летие совместной победы России и Монголии на Халхин-Голе.

11 октября Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», где сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны. Как уточнил глава государства, сначала планируется добиться связки «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Ранее Путин заявил, что Китай никому ничего не навязывает, в отличие от Запада.