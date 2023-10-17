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США ввели ввели экспортные ограничения против 13 китайских организаций

США ввели ввели экспортные ограничения против технологических компаний КНР

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Global Look Press

США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, среди которых компании технологического сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минторг США.

«Данные организации определены правительством США как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов», — подчеркнули в министерстве.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что отношения страны с Соединенными Штатами перестали ухудшаться и достигли стабильности.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке. В Госдепе заявили, что договорились продолжать поддерживать связь с Китаем по вопросам Ближнего Востока и взаимоотношений.

Ранее стало известно, что США планируют новые санкции в отношении Китая.

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