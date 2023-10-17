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Стали известны причины приостановки торгов на крупнейшей сырьевой бирже РФ

В СПбМТСБ назвали техническими причины приостановки торгов два дня подряд

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Issei Kato/Reuters

Приостановка торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник и вторник, по предварительной оценке, была связана с техническими проблемами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу биржи.

Как уточнили представители СПбМТСБ, торги приостанавливались два дня подряд примерно на час. По словам представителей биржи, причины носят технический характер, в настоящее время проводится работа с разработчиками ПО и поставщиками оборудования для устранения неполадок.

В пресс-службе подчеркнули, что приостановки торгов не повлияли на биржевые цены и обеспечение внутреннего рынка товарами. Кроме того, были приняты меры для минимизации последствий для участников торгов.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, на которой проводятся торги энергоносителями, лесоматериалами и другими товарами. Она была основана в 2008 году.

В середине сентября Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке.

Ранее эксперты последствия последствия приостановки торгов на срочном рынке Мосбиржи.

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