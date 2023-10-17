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На Украине заявили, что не смогут отказаться от внешней финансовой помощи

Министр финансов Украины Марченко: Киев не сможет отказаться от внешней помощи

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Susana Vera/Reuters

Украина не сможет отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять свой бюджет. Об этом «Укринформ» заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что в настоящее время министерство рассматривает возможность введения налогов на сверхприбыли банков, однако это, по его словам, не решит проблему. Кроме того, ведомство также изучает введение акцизов и легализацию игорного бизнеса.

«Я скажу откровенно, даже если мы решим все наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — сказал Марченко.

Накануне экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Украина без помощи Запада вскоре обанкротится, что может привести к гражданской войне. По его словам, у Киева нет финансов для закрытия дефицита бюджета в конце года, а это чревато тем, что власти не смогут выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен говорила, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Она также подтвердила намерение американской администрации продолжать поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько с пессимизмом оценила готовность Запада продолжать поддерживать Киев.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.

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