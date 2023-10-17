Счетная палата указала на риски проекта бюджета на 2024-2026 годы

Счетная палата в своем заключении отметила значительный рост как доходов, так и расходов бюджета в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом СП отметила, что правительство недостаточно обосновало корректировку бюджетного правила, а к 2026 году расходы на покрытие госдолга превысят ассигнования на здравоохранение и образование. По мнению госаудиторов, проект бюджета содержит несопоставимые прогнозы от ЦБ и Минэкономики, причем существуют значительные риски недостижения новой цены отсечения нефти в $60, запланированные в бюджете как одной из основных статей доходов.

Кроме того, Счетная палата зафиксировала увеличение доли расходов на оборону и обслуживание госдолга при снижении доли инвестиций и трансфертов регионам. В реальном выражении расходы на образование и здравоохранение сохраняются на прежнем уровне или сокращаются. При этом госаудитор считает, что в 2024 году казна может недополучить средства в размере 119,3 миллиарда рублей, в 2025 году — 129 миллиардов рублей, а в 2026 году — 151,7 миллиарда рублей. Однако Минфин предполагает, что эти цели будут достигнуты за счет увеличения собираемости налогов на 14%.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что в ближайшие годы не планируется повышение налоговых ставок.