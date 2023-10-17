Россия наращивает экспорт нефти морским путем

Поставки российской нефти морским путем вновь начали расти, несмотря на введенные США санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, экспорт российской нефти по морю за прошлую неделю вырос на 285 тыс. баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей и достиг 3,51 млн баррелей в день. Четырехнедельное среднее значение также выросло до максимума с начала июля — 3,36 млн баррелей в день.

Рост произошел на фоне увеличения отгрузок с Черного моря и восстановления поставок из Мурманска. При этом Россия в целом придерживается соглашения с Саудовской Аравией о сокращении добычи на 300 тыс. баррелей в день.

Вашингтон ввел санкции против двух танкеров из ОАЭ и Турции, перевозивших российскую нефть дороже ценового потолка в $60 за баррель. Однако эксперты считают, что эти меры едва ли напугают участников рынка.

В конце сентября в США заявили, что потолок цен на нефть из РФ работает не так, как хотелось бы.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на российскую нефть на 2024 и 2025 годы.