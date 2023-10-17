Стало известно, как вести себя должникам, взявшим потребительский кредит

Россияне, взявшие потребительский кредит, могут оказаться в ситуации, когда они больше не могут выплачивать необходимую сумму. О том, что делать в этом случае, пишет RuNews24.

Так, прежде всего стоит попробовать облегчить долговое бремя. Можно воспользоваться реструктуризацией — изменением условий займа, рефинансированием — оформлением нового займа для погашения имеющегося, а также кредитными каникулами — возможностью какое-то время не платить проценты. Для этого нужно договориться с банком или МФО.

Заемщикам особенно советуют стараться взаимодействовать с банком, вносить какие-то платежи и объяснять свою ситуацию, чтобы повысить вероятность достижения договоренностей с банком и благоприятного исхода судебного разбирательства. При этом резко прекращать вносить платежи гражданам не рекомендуют, лучше заранее уведомить кредитора о своих трудностях.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев до этого рассказал «Газете.Ru», что для получения максимальной суммы потребительского кредита есть смысл обращаться в те финансовые организации, с которыми уже существует история взаимоотношений.

Ранее стало известно, на что сейчас россияне берут кредиты.