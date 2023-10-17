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Российский бюджет рискует недополучить сотни миллиардов рублей

«Известия»: бюджет России в 2024–2026 годах может недополучить до 335 млрд рублей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский бюджет в 2024–2026 годах может недополучить до 335 млрд рублей из-за снижения поступлений от НДС на товары и услуги внутри страны, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета.

В 2024 году общая сумма недостачи составит 119,3 млрд, в 2025 году — 129 млрд, а в 2026 году — 151,7 млрд, что совокупно даст до 400 млрд рублей недостачи. При этом Счетная палата также проводила оценку с учетом дополнительных доходов, которые могут добавить в российский бюджет до 65 млрд рублей.

Проект бюджета на 2024–2026 годы предполагает поступление от НДС 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн рублей за три года соответственно. При этом в бюджете собираемость по этой статье доходов учтена на уровне 98,7% ежегодно, что по мнению Счетной палаты является оптимистичной оценкой — в 2022 году фактически собираемость составила 95,7%.

Среди других рисков — недопоступление от акцизов на табачную продукцию в размере 35 млрд рублей.

В Минфине отмечают, что в проекте бюджета учтен рост собираемости налогов, причем данный прогноз согласован с Федеральной налоговой службой.

До этого стало известно, что Минфин РФ может вернуться к теме изменения ставок базовых налогов.

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