Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг

Сбер стал первым банком в России, разработавшим управляющий процессинг для устройств самообслуживания. Теперь на нем работает 100% банкоматов, в том числе с функцией самоинкассации, и информационно- платежных терминалов Сбера, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

В компании уверены, что благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых функций для клиентов.

Также в Сбере уточнили, что доля собственного программного обеспечения компании в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина назвала создание собственного банкоматного процессинга тектоническим сдвигом на пути технологической трансформации банкоматной сети и подчеркнула, что компания шла к этому не один год.

По ее словам, нововведение позволит приблизить технологический суверенитет.

«Благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых полезных функций для клиентов, существенно снизив стоимость владения ИТ-инфраструктурой при обеспечении высокого уровня надежности и безопасности», — заявила Галкина, добавив, что в следующем году компания предложит услуги собственного процессинга другим банкам, расширив для них возможности развития банкоматного бизнеса.