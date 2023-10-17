Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг

В Сбере планируют предложить услуги собственного процессинга другим банкам

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сбер стал первым банком в России, разработавшим управляющий процессинг для устройств самообслуживания. Теперь на нем работает 100% банкоматов, в том числе с функцией самоинкассации, и информационно- платежных терминалов Сбера, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

В компании уверены, что благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых функций для клиентов.

Также в Сбере уточнили, что доля собственного программного обеспечения компании в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина назвала создание собственного банкоматного процессинга тектоническим сдвигом на пути технологической трансформации банкоматной сети и подчеркнула, что компания шла к этому не один год.

По ее словам, нововведение позволит приблизить технологический суверенитет.

«Благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых полезных функций для клиентов, существенно снизив стоимость владения ИТ-инфраструктурой при обеспечении высокого уровня надежности и безопасности», — заявила Галкина, добавив, что в следующем году компания предложит услуги собственного процессинга другим банкам, расширив для них возможности развития банкоматного бизнеса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий