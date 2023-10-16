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В ФРГ перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Bloomberg: Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию

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Global Look Press

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию, власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что работу блока F электростанции возобновили 15 октября. Установка простаивала почти пять лет, прежде чем в правительстве решили перезапустить добычу электричества, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть.

Источники агентства подчеркивают, что использование угля пришлось увеличить, чтобы сэкономить природный газ, а также предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон.

До этого по прогнозу Международного энергетического агентства стало известно, что цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года. В среднем они составят не менее $450 за 1000 куб. метров.

В 2025-2026 годах благодаря вводу новых СПГ-заводов цены снизятся до $464 за 1000 куб. метров. Это более чем вдвое выше уровня 2016-2020 годов. 13 октября спотовые цены в ЕС превысили $600 за 1000 куб. метров, несмотря на заполненность газохранилищ на 97%. Рост продолжился на фоне угрозы забастовок на австралийских СПГ-заводах и снижения ветрогенерации в Европе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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