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В правительстве РФ заявили о стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты в рознице

Новак: ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте стабильна

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов.
Его участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, сообщило на сайте правительство РФ.

«Была отмечена стабильная ситуация с ценами на нефтепродукты», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что это касается и розницы, и мелкого опта, топлива для сельхозпроизводителей. По итогам совещания нефтяным компаниям дали поручение увеличить производство зимнего дизтоплива.

16 октября в Минфине подорожание топлива связали с «серым» экспортом. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, демпфер был урезан с начала сентября, а цены начали расти еще летом. Сазанов заявил, что без мер по пресечению экспорта топлива ситуация не изменится.

13 октября в России увеличили минимальные продажи бензина и дизеля на бирже.

Ранее Новак оценил возможность скорой отмены потолка цен на российскую нефть.

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