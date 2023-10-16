Россиянам предложили инвестировать в недвижимость с минимальным капиталом

УК «Тинькофф Капитал» запустит закрытый паевой инвестиционный фонд «Тинькофф Квадратные метры» — инструмент, дающий возможность инвестировать в недвижимость с рекордно низкой стоимостью паев — от нескольких рублей, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что стратегия ориентирована на инвестиции во вторичную и строящуюся жилую недвижимость и рассчитана на всех инвесторов, в том числе неквалифицированных.

В компании пояснили, что, покупая паи фонда, инвестор будет получать доход за счет роста стоимости недвижимости и напомнили, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном и первичном рынке Москвы за последние 5 лет выросла на 70%, а за последние 10 лет — более чем в 2 раза.

«Одна из стратегий фонда — покупка недвижимости на этапе строительства и ее продажа по более высокой цене после сдачи в эксплуатацию. В будущем в фонде планируется реализовать и другие стратегии, связанные с инвестициями в рынок вторичного жилья. Один из вариантов развития — покупка объектов с последующим ремонтом и перепродажей», — говорится в сообщении компании.

Управлением фондом и выбором объектов для инвестирования занимается команда экспертов Тинькофф по рынку недвижимости.

Первыми в фонд «Тинькофф Квадратные метры» будут добавлены 11 объектов из жилого комплекса премиум-класса Lunar, который расположен в Гагаринском районе Москвы вблизи Воробьевых гор и МГУ. Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2023 года.

В ближайшей перспективе в фонд будут включены апартаменты из комплекса премиум-класса Sky View, расположенного в Пресненском районе Москвы.

По словам руководителя продаж «Тинькофф Инвестиции» Дилшода Ибрагимова, недвижимость не зря называют «железобетонным золотом».

«Уже много лет этот актив считается у россиян самым популярным и надежным способом вложения средств. Однако классическая недвижимость — это актив с очень высоким порогом входа. Вернее, был таковым. «Тинькофф Капитал» решил сделать инвестиции в недвижимость и возможность заработка на росте ее стоимости доступными для всех — вне зависимости от величины портфеля. Чтобы каждый получил еще один инструмент для диверсификации портфеля и защиты накоплений от инфляции», — заключил Ибрагимов.

В компании уточнили, что фонд «Тинькофф Квадратные метры» номинирован в рублях, активы в его составе зарегистрированы в РФ, что нивелирует риски.

Защита вложений также гарантируется размещением средств фонда на эскроу-счете. Это значит, что средства перейдут застройщику только после выполнения условий договора.