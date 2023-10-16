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Франция столкнулась с ростом дефицита бюджета

FT: к 2024 году дефицит Франции достигнет 4,4% ВВП при норме ЕС в 3%

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Shutterstock

Франция столкнулась с давлением из-за замедленного по сравнению с другими странами ЕС сокращения дефицита. К 2024 году он составит 4,4% ВВП, хотя Брюссель требует не более 3%. Об этом сообщает издание Financial Times.

Министр финансов Брюно Ле Мэр пообещал выжать дополнительно €1 млрд экономии сверх €16 млрд, объявленных в проекте бюджета на 2024 год, на фоне критики в адрес правительства за медленные темпы снижения заимствований. Это показывает готовность Парижа «пойти дальше», вплоть до пересмотра щедрой системы социального обеспечения. По оценкам правительства, стоимость обслуживания долга вырастет примерно до €75 миллиардов в год в 2027 году, что станет самой крупной статьей расходов в бюджете и превысит расходы на образование или оборону.

Министр отметил, что если появится возможность быстрее сокращать госрасходы и долг, он это сделает, осознавая риски чрезмерной задолженности. Он добавил, что опыт 2009 и 2010 годов и финансовый кризис показали, что было бы ошибкой слишком быстро сокращать государственный долг и расходы. Тогда, по его словам, страны оказались одновременно с «большей задолженностью и меньшим ростом – это именно то, чего мы хотим избежать», — сказал Ле Мэр.

В тоже время ряд политиков отмечают, что усилия Ле Мэра по систематическому пересмотру государственных расходов в этом году не оправдали ожиданий.

На прошлой неделе эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику в России.

Ранее стало известно, что экономический рост в РФ устанавливает рекорды на фоне провалов в Европе.

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