Индийские чиновники задержали оплату нескольких партий нефти РФ

Представители правительства Индии задержали оплату в юанях не меньше чем по семи партиям российской нефти, которая была предназначена местным нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, оплата по прерванным операциям все еще не осуществлена.

Как уточнили в СМИ, сейчас индийские НПЗ в стадии ожидания своих партий российской нефти с конца сентября 2023 года.

Задержка в оплате связана с тем, что власти Индии негативно относятся к участившимся случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий.

Другим альтернативным вариантом для оплаты российской нефти, за исключением, юаня был арабский дирхам. Тем не менее сырьевые поставщики из России отказались проводить операции по вышеуказанным грузам в валюте ОАЭ.

Также представитель местного Министерства финансов объяснил, что у властей азиатской страны нет соответствующих полномочий для запрета частным компаниями закупать нефть у российских поставщиков за юани.

До этого Индия нарастила скидки на российскую нефть до $8-10 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.