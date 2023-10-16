Минфин РФ может вернуться к теме изменения ставок базовых налогов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство может вернуться к теме изменения ставок по базовым налогам и НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

«Минфин может вернуться к вопросу об изменениях ставок базовых налогов, в том числе НДФЛ, в следующем бюджетном цикле», — говорится в сообщении

Ранее Силуанов заявлял, что российский бюджет остается социально ориентированным. Министр пояснил, что более 30% бюджета идет на социальную сферу.

До этого Силуанов говорил, что долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. По словам главы Минфина, наибольшую озабоченность вызывает ситуация с госдолгом отдельных развитых стран.

Среди других ключевых рисков министр финансов отметил фрагментацию мировой экономики из-за растущего числа торговых ограничений. По прогнозу МВФ, рост глобального ВВП в 2023 году составит лишь 3% при инфляции около 7%, а уровень госдолга в мире достигнет 90%.

Ранее Силуанов объяснил почему растут ключевые ставки.