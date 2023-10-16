Экспортную пошлину на нефть повысят до $26,2 за тонну

Министерство финансов Российской Федерации сообщило в своем Telegram-канале сообщило, что экспортную пошлину на нефть с 1 ноября 2023 года повысят на $2,3 — до $26,2 за тонну.

«Экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября 2023 года повысится на $2,3 и составит $26,2 за тонну», — отмечается в публикации.

По информации министерства, средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за такой же период составила $93,43 за баррель.

В октябре Минфин России сообщал, что в сентябре нефтегазовые доходы России выросли на 15% по сравнению с августом и достигли 739,9 млрд рублей.

Международное энергетическое агентство 16 сентября сообщило, что в августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд. Этот показатель стал максимальным с октября 2022 года и самым высоким за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. баррелей в сутки — до 7,2 млн баррелей в сутки, цены компенсировали это.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.