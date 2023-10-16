Счетная палата увидела риски завышения прогноза цены нефти в бюджете

Счетная палата РФ считает, что цена нефти заложенная в бюджет 2024-2026 года в $60 за баррель может оказаться завышенной, что в свою очередь ведет к появлению рисков недофинансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Аудиторы напоминают, что при уточнении бюджетного правила в 2016 году базовая цена была установлена на уровне $40 за баррель, хотя в период с 2007 по 2016 год средняя цена составляла $82. Это свидетельствует о рисках, что средняя целевая цена нефти может оказаться ниже уровня в $60, установленного проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. По мнению палаты, существуют риски того, что реальная цена нефти Urals в ближайшие годы будет ниже заложенных в бюджет $60 за баррель. Это может привести к нехватке доходов федерального бюджета. Аудиторы рекомендуют правительству более консервативно подходить к прогнозированию цен на энергоресурсы, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета.

Кроме того, Счетная палата отмечает отсутствие в бюджетной документации обоснований повышения базовой цены нефти до $60. Ранее Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет по этому показателю.

В конце прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признался, что не верит в скорую отмену потолка цен на нефть из России.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на российскую нефть на 2024 и 2025 годы.