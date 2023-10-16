В Минфине подорожание топлива связали с «серым» экспортом

В Минфине не усматривают прямой связи между сокращением выплат по топливному демпферу и ростом цен на него, объясняя подорожание активизацией «серого» экспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, демпфер был урезан с 1 сентября, а цены начали расти еще с июля. Он отметил, что в январе-июле 2022 года НПЗ заявили на получение демпфера 21,1 млн тонн дизтоплива, а в январе-июле 2023 года — уже 28,7 млн тонн.

Однако предложение на внутреннем рынке не выросло, поскольку часть объемов скупали перекупщики для экспорта. По мнению Сазанова, именно это и стало главной причиной роста цен. Минфин ожидает от Минэнерго предложений по компенсации повышенных с октября выплат по демпферу. Сазанов заявил, что без мер по пресечению экспорта топлива, за которое выплачен демпфер, ситуация не изменится.

В Минфине также прокомментировали использование биржевой котировки российской нефти в налогообложении. По словам Сазанова, есть методические изъяны в ее расчете, поэтому предложено отложить переход на нее до 2025 года.

На прошлой неделе в России увеличили минимальные продажи бензина и дизеля на бирже.

Ранее Новак оценил возможность скорой отмены потолка цен на российскую нефть.