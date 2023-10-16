В Таиланде могут упростить получение виз для россиян

Власти Таиланда готовятся к введению 90-дневного безвизового режима для туристов из России. Об этом сообщает издание Bangkok Biz News со ссылкой на премьер-министра азиатской страны Сретту Тависина.

Согласно информации СМИ, официально решение по трехмесячному безвизу для путешественников из РФ пока не было принято, соответствующий проект изучается местным правительством.

При этом послабление визового режима станет временной мерой и продолжит действовать с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года, если будет поддержана инициатива.

Таиландский премьер подчеркнул, что в России достаточно холодная зима и 30 дней на тайских курортах россиянам может оказаться мало.

Подобный дружественный жест способствует укреплению отношений между странами, отметил Тависин.

До этого власти Таиланда констатировали, что туристы после пандемии стали меньше тратить. Причиной называют глобальный экономический кризис и высокий уровень долгов домохозяйств за рубежом.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.