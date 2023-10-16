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Высокие цены на газ в Европе могут сохраняться как минимум до 2027 года

МЭА прогнозирует цену не ниже $450 за 1000 кубометров в ЕС до 2027 года

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Alik Keplicz/AP

По прогнозу Международного энергетического агентства, цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года. В среднем они составят не менее $450 за 1000 куб. метров. Об этом сообщают «Ведомости».

В докладе агентства отмечается, что спрос и предложение на мировом и европейском рынках газа постепенно выравниваются. Однако в 2024 году на фоне ограниченных поставок ожидается подорожание примерно на 10% — до $500-535 за 1000 кубометров.

В 2025-2026 годах благодаря вводу новых СПГ-заводов цены снизятся до $464 за 1000 куб. метров. Это более чем вдвое выше уровня 2016-2020 годов. 13 октября спотовые цены в ЕС превысили $600 за 1000 куб. метров, несмотря на заполненность газохранилищ на 97%. Рост продолжился на фоне угрозы забастовок на австралийских СПГ-заводах и снижения ветрогенерации в Европе.

В МЭА полагают, что высокие цены приведут к снижению спроса на газ в Европе. В 2022 году он упал на 14%, а в 2023 году может сократиться еще на 7% — до 489 млрд куб. метров. Эксперты сходятся во мнении, что нормализация цен возможна не ранее 2026 года за счет наращивания мирового производства СПГ.

На прошлой неделе цены на газ в Европе достигли рекордного значения с начала марта 2023 года.

Ранее в России назвали предел возможного роста цен на газ в ЕС.

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