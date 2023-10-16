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Запасы газа в Европе достигли абсолютного максимума за всю историю

Хранилища газа в ЕС установили исторический максимум по заполненности в 97,89%

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РИА «Новости»

В настоящее время в европейских ПХГ находится 107,75 млрд кубометров газа, что на 8,54 процентных пункта выше, чем в среднем за последние 5 лет. Подземные хранилища газа Европы заполнены на 97,89%, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Это абсолютный рекорд наполненности за весь период мониторинга. Еврокомиссия ставила цель достичь подобного уровня запасов только к ноябрю 2023 года. Ранее Международное энергетическое агентство предупреждало, что имеющихся запасов газа в Европе может не хватить на всю зиму, если Россия полностью прекратит поставки.

Начало спецоперации на Украине и введенные в ответ санкции заставили страны ЕС активно наращивать запасы в подземных хранилищах, чтобы обеспечить себя топливом на зимний период. Это позволило достичь рекордно высоких показателей наполненности ПХГ.

Накануне эксперт из Италии Давиде Табарелли, рассказал про влияние российского газа на ценообразование в ЕС. По его словам, факт заполненности газохранилищ на 97% в Италии — положительный момент, но в случае холодной зимы потребуются дополнительный импорт и закупки. Без российского газа при высоком спросе Европе придется перейти на порционное потребление, отметил эксперт.

Ранее в России назвали предел возможного роста цен на газ в ЕС.

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