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В РФ рассматривают возможность связки пошлин с мировыми ценами

«Ъ»: курсовые пошлины смогут обнуляться при падении мировых цен

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Richard Vogel/AP

Правительство рассматривает возможность дополнения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, предлагая учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как стало известно источнику «Ъ», такие дискуссии ведутся в правительстве. Цель — облегчить положение российских экспортеров. В этом случае ставка пошлины может обнуляться не только при снижении курса рубля, но и при падении мировых цен ниже определенного значения.

Подробности новой формулы расчета пока не разглашаются. Принятие решения ожидается в ближайшие две-три недели, уточнил собеседник издания. В России с 1 октября были введены гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Они начисляются при превышении курсом доллара отметки 80 рублей.

Участники рынков, затронутых нововведением, сходятся во мнении, что успех обновленного механизма будет зависеть от выбора индикатора мировых цен и уровня «цены отсечения» пошлины. Опасения вызывает возможная привязка к показателям недружественных стран. По словам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, вероятно, будут использоваться методики из Налогового кодекса РФ.

Эксперт Михаил Бурмистров считает, что в условиях валютных ограничений реализовать механизм проще. При этом мировые цены не столь важны, если российские экспортеры не имеют доступа на часть рынков, отметил он.

В конце прошлой недели Путин объяснил, с чем связан текущий курс доллара.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюты стран ближнего зарубежья.

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