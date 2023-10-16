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Платежи Украины по кредитам МВФ достигли рекордной отметки

Украинские платежи по кредитам МВФ впервые приблизились к отметке в $1 млрд

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РИА «Новости»/Depositphotos

Украинские платежи по кредитам, которые выдал Международный валютный фонд (МВФ), впервые приблизились к отметке в $1 млрд — за сентябрь украинский минфин выплатил $882 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нацбанка страны.

Такая сумма стала рекордной за последние восемь лет, до 2015 года нацбанк Украины не предоставлял таких данных. По сравнению с августом, сумма выросла в 2,3 раза, с $680 млн.

Совокупно, всем своим кредиторам, среди которых также значится Всемирный банк и страны Запада, Украина за сентябрь выплатила $958,5 млн. При этом доля МВФ среди получателей выплат — 92%.

По данным МВФ, Украина до конца года обязана заплатить еще $730 млн.

Ранее Украина получила только половину из обещанной международной финансовой помощи.

Учитывались только кредиты и гранты, так как правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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