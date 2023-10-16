Байден: создание двух государств не стоит на повестке по израильско-палестинскому конфликту

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств не стоит на повестке дня.

В интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о готовности Израиля решить давний спор с Палестиной на основе принципа двух государств после серии атак ХАМАС, Байден сказал: «Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но... я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды ХАМАС и «Хезболла».

Президент США также высказался о целесообразности введения режима прекращения огня в секторе Газа на данном этапе. По его мнению, ХАМАС должен нести ответственность за атаки на Израиль, которые Байден сравнил с Холокостом в контексте их серьезных последствий.

Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост, поделился мнением американский президент. «ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — подчеркнул президент США.

Байден предостерег Израиль от оккупации Газы в одном из своих наиболее заметных публичных призывов.

В интервью программе «60 минут» канала CBS Байден заявил, что для Израиля будет «большой ошибкой» оккупировать сектор Газа. Израиль дает понять, что готовится к наземному вторжению в сектор Газа, даже несмотря на то, что внутри прибрежного палестинского анклава нарастает гуманитарный кризис. Байден призвал к защите гражданского населения, а Соединенные Штаты работают над решением проблемы нехватки продовольствия, воды и газа.

Байден сказал, что, по его мнению, ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, «но должна быть палестинская администрация. Должен быть путь к палестинскому государству».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.