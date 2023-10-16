Республика Сербская рассчитывает до конца года подписать договор о поставках газа из РФ

Премьер-министр Республики Сербской (энтитета в рамках Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович заявил, что до конца 2023 года будет подписан договор о долгосрочных поставках газа из России. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам политика, подтверждение о заключении такого договора было получено во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома».

При этом Вишкович отметил, что вопрос о путях поставок российского газа в Республику Сербскую имеет непростой характер. В частности, газ в Венгрию идет через территорию Украины, а в Сербию — через Болгарию. В связи с этим ожидается, что газ республика будет получать с помощью строящегося трубопровода из Сербии.

Вишкович подчеркнул, что власти Боснии и Герцеговины, скорее всего, из-за давления посольства США в Сараево, все еще продолжают не давать согласия на проведение газопровода из Сербии. При этом параллельно готовится проект по строительству газопровода, идущего в Боснию и Герцеговину из Хорватии. Вишкович отметил, что Республика Сербская даст согласие на строительство газопровода из Хорватии только в случае разрешения властями Боснии и Герцеговины на проведение газопровода из Сербии.

В случае, если взаимного согласия добиться так и не удастся, Вишкович заявил о наличии запасного варианта, который будет реализовывать с «Газпромом». Речь идет о газификации Республики Сербской и строительстве двух газовых электростанций мощностью по 100 МВт.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович провели встречу, в ходе которой обсудили заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в страну.

Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины (хорвато-мусульманский) и Республики Сербской. Между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления представлены три основных народа: босняки (исламские славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). Каждый энтитет имеет собственную конституцию и органы власти — законодательные, исполнительные и судебные.

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