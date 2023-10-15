Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Международный валютный фонд (МВФ) создал фонд с целью сбора $65 млн для нужд Киева.

По его словам, доноры уже выделили $14 млн из этой суммы.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) у организаций произошли разногласия по вопросу российско-украинского конфликта, которые помешали выработке совместного заявления.

В публикации отмечается, что разногласия по поводу формулировок о российско-украинском конфликте помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам источника издания, заявление было «недостаточно сильным».

Подчеркивается, что чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, «не смогли прийти к консенсусу», потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и страны Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.