Шри-Ланка отменила плату за визы для россиян

Власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра туризма страны Харин Фернандо, соответствующий законопроект внесен в правительство. Туристы из этих пяти стран будут освобождены от уплаты визового сбора, хотя по-прежнему должны будут получать визы по соображениям безопасности. Данная мера призвана увеличить туристический поток в Шри-Ланку, которая стремится преодолеть последствия экономического кризиса. Правительство страны поставило цель достичь 5 млн туристов в год.

Когда именно отмена визового сбора вступит в силу, пока не уточняется. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время после одобрения кабинетом министров.

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