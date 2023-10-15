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Стало известно, как газ из России влияет на цену СПГ в ЕС

Итальянский эксперт отметил важную роль газа из России для сдерживания цен в ЕС

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский газ остается важным фактором для сдерживания роста цен на энергоносители в Европе, несмотря на сокращение поставок. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам президента итальянской компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, факт заполненности газохранилищ на 97% в Италии — положительный момент, но в случае холодной зимы потребуются дополнительный импорт и закупки. Без российского газа при высоком спросе Европе придется перейти на порционное потребление, отметил эксперт.

Хотя объемы поставок из России в разы меньше докризисных, российский газ по-прежнему импортируется. По словам Табарелли, несмотря на повышение цен сейчас, их уровень гораздо ниже прошлогоднего. При этом полностью заместить российский газ не удается, и возникает зависимость от других поставщиков, где есть свои проблемы, отметил эксперт. Любые инциденты, как с «Северным потоком», провоцируют нервозность на рынке.

В начале недели МЭА предупредило Европу об угрозе для промышленности из-за газа.

Ранее в России назвали предел возможного роста цен на газ в ЕС.

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