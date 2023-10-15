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Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей с маленькими детьми

Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до 1,5 года

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Depositphotos

Российское правительство одобрило законопроект о мерах поддержки работающих родителей, обеспечивающих детей в возрасте до 1,5 года. Об этом говорится на сайте правительства.

Законопроект предполагает изменения в статье 256 Трудового кодекса РФ, кабмин предлагает внести его в Государственную думу в установленном порядке.

Согласно пресс-службе правительства, право на ежемесячные пособия получают родители, которые работают на полставки или на дому. Оно также будет выплачиваться в том случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, при этом не лишаясь места у основного работодателя.

Ранее стало известно, что российскому правительству было поручено максимально доступно и понятно информировать людей обо всех программах и проектах в регионах, которые предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы детьми.

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