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Болгария ввела налог на транзит российского газа

Болгария ввела новый налог в $11 на транзитный российский газ

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lngexports.com

Болгария ввела налог на транзитный поток российского газа через свою территорию, что вызвало новую волну нестабильности на уже взволнованном европейском газовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованному и вступившему в силу закону, Болгария будет взимать налог в размере 20 лев ($10,76) за мегаватт-час российского газа, транспортируемого транзитом. Это около 20% от стоимости газа на европейском хабе в Амстердаме.

Хотя Болгария и не импортирует российский газ для собственных нужд, через нее проходит значительная часть трубопроводных поставок в Венгрию, Сербию и другие страны Южной Европы. Новый налог добавляет неопределенности на уже взволнованный рынок из-за угроз срывов поставок.

Закон призван имплементировать санкции ЕС против России и увеличить бюджетные доходы Болгарии. Однако Венгрия уже раскритиковала это решение как неприемлемое и противоречащее европейской солидарности.

Пока неясно, как новый налог отразится на других участниках рынка. Если Москва посчитает его незаконным, это может спровоцировать новый газовый спор и дальнейший рост волатильности в условиях и без того высоких цен.

В конце сентября глава одной из крупнейших энергетических компаний ЕС оценил ситуацию на рынке топлива.

Ранее аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы.

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