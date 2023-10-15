Болгария ввела налог на транзит российского газа

Болгария ввела налог на транзитный поток российского газа через свою территорию, что вызвало новую волну нестабильности на уже взволнованном европейском газовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованному и вступившему в силу закону, Болгария будет взимать налог в размере 20 лев ($10,76) за мегаватт-час российского газа, транспортируемого транзитом. Это около 20% от стоимости газа на европейском хабе в Амстердаме.

Хотя Болгария и не импортирует российский газ для собственных нужд, через нее проходит значительная часть трубопроводных поставок в Венгрию, Сербию и другие страны Южной Европы. Новый налог добавляет неопределенности на уже взволнованный рынок из-за угроз срывов поставок.

Закон призван имплементировать санкции ЕС против России и увеличить бюджетные доходы Болгарии. Однако Венгрия уже раскритиковала это решение как неприемлемое и противоречащее европейской солидарности.

Пока неясно, как новый налог отразится на других участниках рынка. Если Москва посчитает его незаконным, это может спровоцировать новый газовый спор и дальнейший рост волатильности в условиях и без того высоких цен.

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