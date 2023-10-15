Эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ

Экономический кризис в Европе несет риски для России, которые могут негативно сказаться на жизни россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал независимый эксперт и экономист Константин Церазов .

По его словам, стремительный рост процентных ставок в Еврозоне создает угрозу замедления экономического роста и развития долгового кризиса. К тому же Европейский центральный банк повышает ставки в рекордные сроки, что осложняет адаптацию.

Распродажа облигаций привела к резкому росту процентных ставок для государств и компаний Европы, отмечает эксперт. «Это негативно сказывается на банках, которые сокращают кредитование, а значит и экономическую активность. При этом долговая нагрузка в регионе сейчас гораздо выше, чем 10 лет назад», — уточняет Церазов.

В то же время инфляция в Еврозоне снижается быстрее ожиданий, и есть признаки стабилизации промпроизводства. По мнению Церазова, полномасштабный коллапс пока можно предотвратить. Скорее всего, в конце 2023 — начале 2024 года спад замедлится, а затем последует постепенное ускорение роста.

«Тем не менее, многое, вероятно, будет зависеть от дальнейшей динамики цен на энергоносители, которые после довольно продолжительно периода стабилизации вновь растут. Данные фактор негативен для экономики Европы, т.к. снижает конкурентоспособность ее предприятий», — сказал Церазов .

Однако резкое ухудшение ситуации в Европе может отразиться и на экономике России, предупреждает экономист. Во-первых, это приведет к падению мирового спроса и цен на энергоресурсы. А во-вторых, пострадает экономика Китая, которая сильно зависит от европейского рынка.

«По итогам 2022 года объем взаимной торговли между ними составил рекордные €857 млрд, ЕС стал для Китая крупнейшим экспортным рынком, а Китай для ЕС – третьим, после США и Великобритании. Поэтому серьезные экономические проблемы в Европе станут болезненным фактором для Китая, способным спровоцировать спад экспорта и промышленного производства в стране. Это, в свою очередь, будет означать риски сокращения спроса на российскую нефть и газ со стороны Поднебесной», — резюмирует эксперт.



Такой сценарий создаст риски сокращения притока валюты в Россию, ослабления рубля и усиления инфляции.

В начале октября глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы.

Ранее Экономическую модель Германии обвинили в устаревании.