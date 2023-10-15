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Сухогруз заблокировал Босфорский пролив

РИА Новости: 200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

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Global Look Press

Береговая охрана Турции сообщила, что 190-метровый сухогруз Sophia Z на несколько часов заблокировал Босфорский пролив. Об этом пишет РИА Новости.

По данным береговой охраны, судно следовало из Болгарии в Испанию и шло под флагом Багамских островов. Руль сухогруза вышел из строя у района Умурьери, из-за чего движение в проливе было перекрыто на время с 22:00 до 2:00. Затем Sophia Z была отбуксирована к причалу Ахыркапы на юге пролива у Мраморного моря.

7 сентября береговая охрана Турции сообщила, что в Босфоре сломался направлявшийся в Россию сухогруз.

Речь идет о сухогрузе USG Zurich, который имеет длину 166 метров и ходит под либерийским флагом. Незадолго до инцидента судно покинуло порт Тузлы и направилось в сторону российской территории. Однако, когда корабль находился на юге Босфорского пролива, экипаж зафиксировал неполадки в работе двигателя, уточнили в ведомстве.

Ранее два танкера столкнулись друг с другом в Суэцком канале.

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