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Россияне стали меньше переводить денег в Грузию и Казахстан

Объем переводов в Грузию и Казахстан уменьшился, в Армению вырос

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Илья Питалев/РИА Новости

Переводы денежных средств из России в Грузию и Казахстан сократились, тогда как Армения продолжает лидировать по этому показателю. Об этом сообщает РБК.

Согласно анализу данных национальных банков, проведенному изданием, в августе 2023 года из России в Армению было переведено 32,8 млрд рублей, что превышает ежемесячные объемы прошлого года, составлявшие более 20 млрд.

В то же время переводы в Казахстан снизились до 1,58 млрд рублей, а в Грузию — до 5,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За последние 12 месяцев Армения неизменно занимает первое место по полученным из России переводам, превышая показатели 2022 года. Однако Грузия и Казахстан демонстрируют обратную динамику.

Анализ РБК основывался на данных центробанков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, предоставивших наиболее подробную информацию. Исследование охватывало период с сентября 2022 года по август 2023 года.

Для корректного сравнения месячные объемы переводов сопоставлялись со средними показателями 2021 года с учетом методологических и экономических различий между странами.

В конце сентября в Госдуме заявили, что обсуждается ограничение вывода рублей за рубеж.

Ранее стали известны возможные последствия ограничений на вывод рублей за рубеж.

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